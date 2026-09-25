Деметриус Джонсон призвал Александра Пантожу завершить карьеру после поражения на UFC 331

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон призвал бразильца Александра Пантожу завершить карьеру.

«Не хочется, чтобы восходящий новичок нокаутировал Пантожу только потому, что ему 36 лет. Тут мой внутренний голос говорит: «Брат, уходи на закате карьеры. Тебе больше не нужно получать удары. Тебе больше не нужны сотрясения мозга. Ты уже сделал всё, что должен был», — приводит слова Джонсона MMA Mania.

20 сентября в Лос-Анджелесе (США) прошёл турнир UFC 331. В главном бою чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Джошуа Ван из Мьянмы провёл реванш с бывшим обладателем титула Александром Пантожей из Бразилии.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Вана единогласным решением судей.