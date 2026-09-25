Волкановски отреагировал на первое заявление Руффи после поражения от Царукяна на UFC 331

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски отреагировал на первое заявление бразильца Маурисио Руффи после своего поражения от российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

Волкановски в комментариях под заявлением Руффив одной из социальных сетей написал три одинаковых эмодзи -🙏🙏🙏

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.

Ранее сообщалось, что Царукян и Руффи отстранены на 60 дней после их боя на UFC 331