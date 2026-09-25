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Волкановски отреагировал на первое заявление Руффи после поражения от Царукяна на UFC 331

Волкановски отреагировал на первое заявление Руффи после поражения от Царукяна на UFC 331
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски отреагировал на первое заявление бразильца Маурисио Руффи после своего поражения от российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян (W) — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
KO
Маурисио Руффи

Волкановски в комментариях под заявлением Руффив одной из социальных сетей написал три одинаковых эмодзи -🙏🙏🙏

Поединок Царукяна и Руффи состоялся в ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене». Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут за четыре секунды до конца первого отрезка.

Ранее сообщалось, что Царукян и Руффи отстранены на 60 дней после их боя на UFC 331

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