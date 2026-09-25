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Чемпионат Европы по боксу. День 9. Ринг A. Финалы
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Чемпионат Европы — 2026 по боксу — расписание на 25 сентября

Расписание заключительного дня 25 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу
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Сегодня, 25 сентября, в Софии, Болгария, пройдёт заключительный день чемпионата Европы — 2026 по боксу среди любителей, в котором принимает участие сборная России. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Чемпионат Европы — 2026 по боксу. Расписание (время московское):

17:00. Женщины. До 51 кг. Финал;
17:15. Женщины. До 54 кг. Финал;
17:30. Женщины. До 57 кг. Финал (Владислава Кухта — Людмила Воронцова);
17:45. Женщины. До 60 кг. Финал;
18:00. Женщины. До 65 кг. Финал (Азалия Аминева — Луца Хамори);
18:15. Женщины. До 70 кг. Финал;
18:30. Женщины. До 75 кг. Финал;
19:00. Мужчины. До 55 кг. Финал (Вячеслав Рогозин — Абдул Бёртон);
19:15. Мужчины. До 60 кг. Финал;
19:30. Мужчины. До 70 кг. Финал (Сергей Колденков — Наби Исгандаров);
19:45. Мужчины. До 75 кг. Финал (Исмаил Муцольгов — Сайджамшид Джафаров);
20:00. Мужчины. До 80 кг. Финал (Растко Симич — Чеэрав Ашалаев);
20:15. Мужчины. До 90 кг. Финал;
20:30. Мужчины. Свыше 90 кг. Финал (Давид Суров — Дамар Томас).

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