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Гонорары за бой Фьюри — Джошуа составят $ 200 млн — The Times

Гонорары за бой Фьюри — Джошуа составят $ 200 млн — The Times
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Гонорары, которые будут выплачены за бой между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, составят $ 200 млн (около £ 150 млн), сообщает The Times.

Поединок состоится на стадионе «Принципалити» в Кардиффе в пятницу, 11 декабря.

Джошуа за поединок с Джейком Полом в декабре 2025 года получил в районе $ 92-93 млн. Энтони — золотой медалист Олимпиады-2012, спортсмен дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019 году – двукратным объединённым чемпионом.

За бой против Арсланбека Махмудова, который состоялся 11 апреля 2026 года в Лондоне, Тайсон Фьюри заработал около $ 23,5-25 млн.

Фьюри дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. В 2015 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2020-м — двукратным чемпионом.

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