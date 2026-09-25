Пётр Ян оценил шансы Усмана Нурмагомедова в UFC

Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян оценил шансы Усмана Нурмагомедова в промоушене Даны Уайта в случае перехода.

— Сможет ли Усман Нурмагомедов дебютировать в UFC?

— Сможет, 100%.

— Но мы сейчас говорим о том, скажем так, статусе, в котором он туда заходит. Он говорит, что он может создать проблемы всей пятёрке топ-5 лёгкого веса. Но вот ты как аналитик считаешь, испытает ли Усман проблемы, если туда зайдёт?

— Безусловно, будут сложности, но я уверен, что он может там выиграть пояс. Ну, я вижу, что он очень сбалансированный боец, который умеет всё в принципе. Но просто вот то давление, которое испытывает Умар. Он тоже слаженный боец, да, разносторонний. Но вот именно то состояние, мне кажется, да, в углу, которое, когда с тобой там братья, и там тем более тебе нужно показать лучший результат — это 100% давит. С Усманом просто такая же история, но пока он дрался в другой организации и он выиграл пояс. Я вижу, что он более лёгкий, что ли, в этом восприятии вот этого вот психологического какого-то состояния. Я думаю, что у него есть все шансы, — сказал Пётр на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.