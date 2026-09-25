«Топурия всё ещё собирает больше». Масвидаль — о возможном поединке Гейджи — Царукян

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке Армана Царукяна и Джастина Гейджи.

«Мне интересно, что дальше. Потому что Гейджи… Я ничего не слышал от Гейджи с его последнего боя, так ведь? И, знаешь, я думаю, Арман сейчас настолько на виду, насколько когда-либо, и, очевидно, его популярность огромна. Но крупнее ли он Илии и крупнее ли он Илии после боя с Гейджи в Белом доме? То есть я пытаюсь сказать: если сделают реванш Илии и Гейджи или бой Гейджи и Армана — какой из них соберёт больше просмотров? Я думаю, Илия всё ещё собирает больше просмотров.

Теперь ключевой момент: человек, у которого тоже мяч на его стороне, — это Джастин Гейджи, потому что он может сказать: «Нет, я не хочу его. Я заслуживаю его», — приводит слова Масвидаля аккаунт

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