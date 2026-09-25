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Райан Гарсия заявил, что хочет провести ещё один бой до конца года

Райан Гарсия заявил, что хочет провести ещё один бой до конца года
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия сообщил, что планирует подраться ещё раз в этом году.

«Я постараюсь провести этот бой до конца года!!! Я в поиске соперника. В декабре выйду на ринг, а потом сразу в мае [следующий поединок]», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х.

Райану Гарсии 28 лет. В своём последнем поединке, который состоялся 13 сентября в Лас-Вегасе на турнире Zuffa Boxing, Райан победил Конора Бенна техническим нокаутом во втором раунде. В рекорде американца 25 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и два поражения.

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