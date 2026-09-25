Пётр Ян сделал прогноз на бой Александра Волкановски и Мовсара Евлоева

Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян сделал прогноз на титульный поединок между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым.

«Если Волкановски будет в хорошей форме, я думаю, что он сможет защитить свой пояс. Если Мовсар поставит всё своё состояние и здоровье и будет действовать разнообразно — бить, проходить, контролировать и бить, то есть изматывать Волкановски, — и у него тоже есть шансы.

Всё зависит от формы Волкановски, от его крайних поражений. Я просто не знаю, как он сейчас тренируется и как у него с внутренним состоянием. Если он будет в полном порядке, то будет очень тяжело. Одной борьбой его там удержать очень сложно. Посмотрите первый поединок Ислама с Волком – его очень сложно переводить и держать на земле. Волка переводить сложно. Я думаю, что всё же этот поединок будет очень интересен и если, опять же, Волк будет в форме, то он защитит пояс.

Если Волк уже делает это просто для заработка, то, безусловно, у Мовсара есть также сильные стороны, и он сможет одержать победу – функционально передавить, передержать, передышать. Но если Волк будет готов, то пока я не вижу, кто в полулёгком весе может у него выиграть», — сказал Пётр на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.