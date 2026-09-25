Фото: девушка обвинила бойца UFC Куиллана Салкиллда в измене

Бывшая девушка бойца UFC Куиллана Салкиллда заявила, что он изменял ей. Об этом она рассказала сначала в истории, а потом записала полноценное видео с подробностями для социальных сетей.

Фото: Из личного архива Меган Ли

«Я беру свои слова обратно. Девочки, забирайте его. Он изменщик. Кто-то удивлён? Я собрала свои вещи и сваливаю. А для человека с прозвищем «Изобретатель секса» ты ни разу не довёл меня до оргазма», — написала она.

По её словам, они познакомились в мае, когда боец пришёл клиентом на её работу, после чего начали встречаться. Инцидент произошёл после того, как она выложила пост о нём: девушки начали писать ей и сообщать, что общаются с ним.

«Я спросила его: «Ты всё ещё переписываешься с девушками в социальных сетях?» Он сказал: «Нет». Тогда я сказала: «Дай мне посмотреть». И тогда он начал говорить мне, чтобы я уходила. Я уже поняла, что он что-то сделал. Он выглядел виноватым. Я просто продолжала просить его признаться. И наконец он признался. Он сказал что-то вроде: «Ладно, да. Я время от времени просто отвечаю каким-то случайным девушкам», — рассказала она.

Она также заявила, что он добавлял в Snapchat случайных девушек, хотя её самой в Snapchat не было. По её словам, они официально встречались, а она с момента знакомства не общалась ни с кем другим.