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Абубакар Вагаев проведёт второй бой в UFC на турнире 333

Абубакар Вагаев проведёт второй бой в UFC на турнире 333
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Бывший чемпион ACA россиянин Абубакар Вагаев проведёт второй бой в UFC. Его соперником станет австралиец Джейкоб Малкун. Поединок запланирован на турнир UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Фото: UFC Eurasia

Вагаев стал чемпионом ACA в полусреднем весе в феврале, а в июле успешно дебютировал в UFC, победив единогласным решением Сайгида Изагахмаева. После этого поражения Изагахмаев был исключён из ростера UFC. Вагаев имеет рекорд 26-4.

Малкун выступает в UFC с рекордом 6-3 и идёт на серии из трёх побед подряд. С момента дисквалификации в бою с Коди Брандейджем в 2023 году он победил Андре Петроски, Торреса Финни и Джеральда Миршерта.

Турнир UFC 333 в Абу-Даби возглавит бой Александра Волкановски против Мовсара Евлоева.

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