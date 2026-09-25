Видео: Ислам Махачев рыбачит в горах

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выложил в социальных сетях видеоролики, в которых показал, как проводит отдых.

Махачев вместе с близкими отправился в горы, где занялся рыбалкой.

Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

В своём последнем бою победил ирландца Иэна Гэрри единогласным судейским решением.