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Пётр Ян ответил, может ли завершить карьеру после трилогии с Двалишвили

Пётр Ян ответил, может ли завершить карьеру после трилогии с Двалишвили
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян ответил на вопрос, может ли завершить карьеру в случае победы в третьем поединке с американо-грузинским атлетом Мерабом Двалишвили.

— Есть ли вероятность, что если третий бой закончится положительно для тебя, то твоя карьера автоматически заканчивается после того, как ты доказываешь, что ты доминирующий в легчайшем весе?
— Да нет, я об этом не думал, честно сказать. У меня нет задачи… У меня нет такого, что я хочу уйти непобеждённым. В моих планах ещё поработать. Поэтому пока об этом не думал, правда. Посмотрим, — сказал Пётр на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.

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