«Плохой совет». Мендес ответил, считает ли Джона Джонса виноватым в поражении Стивсона

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, считает, что бывший обладатель чемпионского титула организации в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Джон Джонс не виноват в поражении Гейбла Стивсона на UFC 331.

«Плохой совет — уходить от Джона Джонса. Очень плохой совет. Джон Джонс — мастер, настоящий гений. Просто в этот раз его поймали. Давайте уже оставим его в покое, поймать можно любого. Прошло всего 12 секунд. На месте Гейбла я бы сделал так, чтобы этот парень сразу понял: «Мы тебя переведём в партер». Я бы заставил его нервничать в стойке и, возможно, заставил бы его сомневаться, прежде чем выбрасывать удары. Но он позволил ему спокойно нанести этот удар.

Это может стать проблемой для любого человека, особенно для такого известного бойца, который рассчитывал пройти всех своих соперников. Ему предстоит столкнуться с множеством внутренних демонов. Как тренер ты должен постоянно поддерживать его. Он будет сам себя ломать — ты должен снова его поднимать. Он снова немного опустит руки, а ты должен поддержать его ещё сильнее. В какой-то момент он снова поверит в себя. Чтобы вернуться на прежний уровень без каких-либо срывов, нужна невероятно сильная воля. И то, что он ушёл, даже не признав победу соперника, говорит о том, что он переживал сильнейшее потрясение. Ему предстоит справиться со множеством внутренних демонов», — приводит слова Мендеса издание MMAJunkie.