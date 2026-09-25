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Стало известно, где и с кем проведёт следующий бой Александр Топурия

Стало известно, где и с кем проведёт следующий бой Александр Топурия
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Старший брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии Александр Топурия проведёт свой следующий поединок с 22-летним мексиканцем Сантьяго Луной, о чём сообщило издание Marca.

Сражение между двумя представителя легчайшей категории запланировано на турнире UFC Fight Night 294 21 ноября 2026 года на арене в Катаре.

22 ноября 2025 года Топурия-старший победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана в своём втором бою под эгидой UFC. В первом бою на турнире UFC 312 в Австралии Александр одолел Колби Тикнесса, спарринг-партнёра Александра Волкановски.

В июне 2026-го Луна потерпел первое поражение в UFC, уступив Брайсу Митчеллу удущающим.

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