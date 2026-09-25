Энтони Джошуа: последние девять месяцев были самыми тяжёлыми в моей жизни

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа признался, что последние девять месяцев стали самым тяжёлым периодом в его жизни. Об этом он написал в Snapchat перед боем с Тайсоном Фьюри, который пройдёт 11 декабря в Кардиффе.

«Последние девять месяцев были самыми тяжёлыми в моей жизни. Я буду продолжать давить, пока у меня не останется сил и ангелы смерти не придут за мной», — написал Джошуа.

В прошлое Рождество Джошуа попал в аварию в Нигерии, в которой погибли двое его близких друзей. Сам боксёр получил незначительные травмы. Он вернулся на ринг в июле, нокаутировав Кристиана Пренгу во втором раунде после того, как побывал в нокдауне в первом.