Пётр Ян ответил, победит ли в третьем бою с Мерабом Двалишвили

Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян ответил, победит ли в третьем бою с американо-грузинским атлетом Мерабом Двалишвили.

— В третьем бою Пётр Ян победит?

— Я хочу победить, — сказал Пётр на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.

Сражение между двумя бойцами пройдёт 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, и будет носить статус соглавного события вечера.

На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Пётр Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.