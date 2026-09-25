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Пётр Ян ответил, победит ли в третьем бою с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян ответил, победит ли в третьем бою с Мерабом Двалишвили
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Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян ответил, победит ли в третьем бою с американо-грузинским атлетом Мерабом Двалишвили.

— В третьем бою Пётр Ян победит?
— Я хочу победить, — сказал Пётр на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.

Сражение между двумя бойцами пройдёт 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, и будет носить статус соглавного события вечера.

На кону в предстоящем поединке будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Пётр Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.

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