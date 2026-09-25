«Высший пилотаж». Чемпион UFC Пётр Ян рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в апреле этого года и в ходе которой Ян был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Всю эту встречу организовала федерация бокса. Награждали победителей после чемпионата мира. И, так как я тоже выходец из бокса, меня туда пригласили.

Для каждого спортсмена приятно получить оценку вышестоящих руководителей. А когда ты встречаешься с президентом, это, наверное, вообще высший пилотаж для любого гражданина. Эмоции, конечно, были приятные – почувствовать вот эту энергетику. Это сильно», – сказал Ян в интервью на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.