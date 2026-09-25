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«Для меня это гордость». Пётр Ян — о выходе на бои с флагом России

«Для меня это гордость». Пётр Ян — о выходе на бои с флагом России
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал, почему для него имеет важное значение выход на бои с флагом России.

«Я с первого поединка хотел выходить с флагом, так как на всех таких соревнованиях или Олимпийских играх каждый спортсмен всегда представляет свою страну, свою семью. Это норма. И в UFC тоже бойцы выходят со своим флагом, указывают, из какой ты страны. Поэтому для меня всегда было понимание того, что это и пример для многих, и нашим зрителям будет приятно видеть это по телевизору.

Как многие пытаются переобуваться: на словах – одно, а на деле – другое. Где надо – я за Россию, где не надо – я не за Россию. Для меня это гордость», – сказал Ян в интервью на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.

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