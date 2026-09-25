Боец UFC Вагаев ответил, за счёт чего Царукян может побить Гейджи

Бывший чемпион АСА в полусреднем весе, а ныне боец UFC россиянин Абубакар Вагаев ответил, за счёт чего соотечественник Арман Царукян может побить действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гейджи.

«Главное преимущество — это борьба, физика, партер. Мы все знаем, что с Гейджи нужно быть в стойке максимально внимательным, он очень опасен в ней. Но Арман навяжет ему свою борьбу, заборет его и за счёт этого выиграет», – сказал Вагаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.