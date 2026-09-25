«Побью его. Не умру, не став чемпионом». Карлос Пратес — о бое с Исламом Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес дал обещание перед вероятным поединком с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Не умру, не став чемпионом. Я побью этого парня», — сказал Пратес в интервью пресс-службе UFC.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.