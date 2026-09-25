Людмила Воронцова уступила в финале ЧЕ по боксу, завоевав серебро

Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Людмила Воронцова уступила единогласным решением судей (0-5) представительнице Венгрии Владиславе Кухте. Их противостояние прошло в весовой категории до 57 кг. Таким образом, Людмила завоевала серебро.

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые за долгое время наши спортсмены получили возможность выступать под государственным флагом и гимном.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.