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Чемпионат Европы по боксу. День 9. Ринг A. Финалы
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Людмила Воронцова уступила в финале ЧЕ по боксу, завоевав серебро

Людмила Воронцова уступила в финале ЧЕ по боксу, завоевав серебро
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Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Людмила Воронцова уступила единогласным решением судей (0-5) представительнице Венгрии Владиславе Кухте. Их противостояние прошло в весовой категории до 57 кг. Таким образом, Людмила завоевала серебро.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Женщины. До 57 кг. Финал
25 сентября 2026, пятница. 17:30 МСК
Владислава Кухта
Окончено
Людмила Воронцова

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые за долгое время наши спортсмены получили возможность выступать под государственным флагом и гимном.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.

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