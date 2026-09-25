Азалия Аминева побила боксёра из Венгрии и завоевала золотую медаль на ЧЕ

Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Азалия Аминева победила единогласным решением судей (5-0) представительницу Венгрии Анну Луцу Хамори. Их противостояние прошло в весовой категории до 65 кг. Таким образом, Азалия завоевала золотую медаль.

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые за долгое время наши спортсмены получили возможность выступать под государственным флагом и гимном.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.