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Чемпионат Европы по боксу. День 9. Ринг A. Финалы
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Азалия Аминева побила боксёра из Венгрии и завоевала золотую медаль на ЧЕ

Азалия Аминева побила боксёра из Венгрии и завоевала золотую медаль на ЧЕ
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Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянка Азалия Аминева победила единогласным решением судей (5-0) представительницу Венгрии Анну Луцу Хамори. Их противостояние прошло в весовой категории до 65 кг. Таким образом, Азалия завоевала золотую медаль.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Женщины. До 65 кг. Финал
25 сентября 2026, пятница. 18:20 МСК
Азалия Аминева
Окончено
Анна Луца Хамори

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые за долгое время наши спортсмены получили возможность выступать под государственным флагом и гимном.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.

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