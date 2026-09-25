Пётр Ян объяснил провокационные действия Мераба Двалишвили перед третьим боем

Чемпион UFC в категории до 61 кг россиянин Пётр Ян высказался насчёт провокационного поведения грузина Мераба Двалишвили в преддверии третьего боя с ним, который станет соглавным событием турнира UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ. Ивент пройдёт 24 октября.

«Думаю, в его стратегии есть такой план: он снимает всякие видео, выставляет их, то есть пытается вывести меня на эмоциональные качели. Но сейчас я понимаю, что это всего лишь провокации. Моё состояние должно быть таким: горячий разум, холодное сердце. Когда закроется клетка, думаю, и с его стороны, и с моей будет 100-процентная отдача. И получится очень интересный поединок», – сказал Ян в интервью на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.