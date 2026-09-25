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Пётр Ян оценил шансы Армана Царукяна стать чемпионом UFC

Пётр Ян оценил шансы Армана Царукяна стать чемпионом UFC
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян оценил шансы соотечественника Армана Царукяна завоевать титул UFC в лёгком весе.

«Я вижу, что у Армана есть шансы. Когда Ислам Махачев был в лёгком дивизионе, не верил, что кто-то может его победить. Сейчас, когда Ислам перешёл в полусредний вес, в топ-5 остались Арман Царукян, Матеуш Гамрот, Джастин Гейджи, который стал чемпионом, Илия Топурия. В целом я думаю, что со временем кто-то может уйти. Думаю, придёт Усман Нурмагомедов и эта пятёрка будет выяснять, кто лучше», – сказал Ян в интервью на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.

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