Вячеслав Рогозин завоевал золотую медаль на ЧЕ по боксу, побив боксёра из Англии

Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, 20-летний россиянин Вячеслав Рогозин победил единогласным решением судей (5-0) представителя Англии Абдулрахмана Бёртона. Их противостояние прошло в весовой категории до 55 кг. Таким образом, Вячеслав завоевал золотую медаль.

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые за долгое время наши спортсмены получили возможность выступать под государственным флагом и гимном.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.