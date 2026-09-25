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Чемпионат Европы по боксу. День 9. Ринг A. Финалы
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Вячеслав Рогозин завоевал золотую медаль на ЧЕ по боксу, побив боксёра из Англии

Вячеслав Рогозин завоевал золотую медаль на ЧЕ по боксу, побив боксёра из Англии
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Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, 20-летний россиянин Вячеслав Рогозин победил единогласным решением судей (5-0) представителя Англии Абдулрахмана Бёртона. Их противостояние прошло в весовой категории до 55 кг. Таким образом, Вячеслав завоевал золотую медаль.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 55 кг. Финал
25 сентября 2026, пятница. 19:05 МСК
Вячеслав Рогозин
Окончено
Абдулрахман Бёртон

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые за долгое время наши спортсмены получили возможность выступать под государственным флагом и гимном.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.

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