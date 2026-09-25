«Надеюсь на это». Пётр Ян заявил о намерении нокаутировать Мераба Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян выразил желание одержать победу нокаутом в третьем поединке с грузином Мерабом Двалишвили. Их поединок станет соглавным событием турнира UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ. Ивент пройдёт 24 октября.

«Наша третья встреча будет не менее захватывающей. И я хочу доказать себе и всем остальным, что победа в реванше с ним не была случайностью, что на то была причина. Надеюсь, на этот раз смогу победить нокаутом», — приводит слова Яна портал MMA Fighting.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.