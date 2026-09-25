«В 2028 году — выиграть Олимпиаду. Дай бог, чтобы нас допустили». Рогозин — о цели в боксе

Чемпион Европы по боксу в весовой категории до 55 кг россиянин Вячеслав Рогозин рассказал о желании выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и занять первое место.

«Спасибо за поздравления, соперник был очень хороший. Англия — это родина бокса. Он со мной хорошо побоксировал, хороший геймплан выбрал, но я оказался лучше и победил. Я всё время в лагере, всегда думаю, что я — сильнейший. Поэтому то, что я выиграл чемпионат Европы, — это просто шанс проявить себя. У меня большая мечта в 2028 году выиграть Олимпийские игры. Дай бог, чтобы нас допустили и всё было хотя бы как сейчас. И я бы занял там первое место. Ещё одна олимпийская медаль в коллекцию России», — сказал Рогозин в интервью пресс-службе Федерации бокса России.