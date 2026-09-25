22-летний Колденков победил представителя Азербайджана и завоевал золото на ЧЕ по боксу

Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, 22-летний россиянин Сергей Колденков победил единогласным решением судей (5-0) представителя Азербайджана Наби Исгандарова. Их противостояние прошло в весовой категории до 70 кг. Таким образом, Сергей завоевал золотую медаль.

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые наши спортсмены выступили под эгидой организации World Boxing, которой руководит Геннадий Головкин.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.