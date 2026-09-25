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Чемпионат Европы по боксу. День 9. Ринг A. Финалы
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Россиянин Исмаил Муцольгов уступил в финале ЧЕ по боксу

Россиянин Исмаил Муцольгов уступил в финале ЧЕ по боксу
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Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянин Исмаил Муцольгов уступил в бою представителю Азербайджана Саиджамшиду Джафарову. Их противостояние прошло в весовой категории до 75 кг. Таким образом, Исмаил завоевал серебряную медаль.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 75 кг. Финал
25 сентября 2026, пятница. 20:20 МСК
Саиджамшид Джафаров
Окончено
Исмаил Муцольгов

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые наши спортсмены выступили под эгидой организации World Boxing, которой руководит Геннадий Головкин.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.

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