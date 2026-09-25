Россиянин Исмаил Муцольгов уступил в финале ЧЕ по боксу

Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянин Исмаил Муцольгов уступил в бою представителю Азербайджана Саиджамшиду Джафарову. Их противостояние прошло в весовой категории до 75 кг. Таким образом, Исмаил завоевал серебряную медаль.

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые наши спортсмены выступили под эгидой организации World Boxing, которой руководит Геннадий Головкин.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.