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Чеэрав Ашалаев завоевал золотую медаль ЧЕ по боксу, победив представителя Сербии

Чеэрав Ашалаев завоевал золотую медаль ЧЕ по боксу, победив представителя Сербии
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Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, россиянин Чеэрав Ашалаев победил представителя Сербии Растко Симича. Их противостояние прошло в весовой категории до 80 кг. Таким образом, Чеэрав завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 80 кг. Финал
25 сентября 2026, пятница. 20:50 МСК
Чеэрав Ашалаев
Окончено
Растко Симич

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые наши спортсмены выступили под эгидой организации World Boxing, которой руководит Геннадий Головкин.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.

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