Результаты взвешивания участников турнира UFC в Лас-Вегасе: Рауль Росас — Раони Барселос

Сегодня, 25 сентября, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 289, который пройдёт 25 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 289:

легчайший вес: Рауль Росас (61,69 кг) vs Раони Барселос (61,24 кг);

женский легчайший вес: Норма Дюмон (61,69 кг) vs Айлин Перес (61,69 кг);

полутяжёлый вес: Луис Эрнандес (92,53 кг) vs Седрик Дюма (89,36 кг);

финал TUF, легчайший вес: Мехеммедали Османли (61,69 кг) vs Илимбек Акылбек Уулу (61,46 кг);

финал TUF, минимальный вес: Мелисса Амая (52,62 кг) vs Валеска Мачадо (52,62 кг);

легчайший вес: Брэди Хистенд (61,46 кг) vs Ринья Накамура (61,69 кг);

средний вес: Родолфо Виейра (84,37 кг) vs Роберт Брычек (84,14 кг);

полутяжёлый вес: Родолфо Беллато (92,76 кг) vs Кристиан Эдвардс (92,99 кг);

лёгкий вес: Элвис Бренер (70,31 кг) vs Джозиа Харрелл (70,53 кг);

легчайший вес: Монтел Джексон (61,69 кг) vs Рики Саймон (61,46 кг);

легчайший вес: Джон Кастанеда (61,69 кг) vs Хейли Алатенг (61,69 кг);

женский минимальный вес: Ванесса Демопулос (52,62 кг) vs Ясмин Хауреги (52,16 кг).