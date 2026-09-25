Сборная России по боксу выиграла медальный зачёт на ЧЕ, семь россиян завоевали золото

Сегодня, 25 сентября, в болгарской Софии завершился чемпионат Европы по боксу, в рамках которого российская национальная команда выиграла общий медальный зачёт.
Россияне завоевали в общей сложности 14 медалей — семь золотых, пять серебряных и три бронзовых. Второе место в медальном зачёте заняла сборная Турции, члены которой смогли завоевать суммарно девять медалей (три золотых, одну серебряную, пять бронзовых). А тройку сильнейших замкнула национальная команда Азербайджана, представители которой отметились пятью медалями (двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми).
Медальный зачёт сборных на чемпионате Европы по боксу.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Общее количество
|1
|Россия
|7
|5
|3
|15
|2
|Турция
|3
|1
|5
|9
|3
|Азербайджан
|2
|1
|2
|5
|4
|Сербия
|2
|1
|1
|4
|5
|Ирландия
|2
|0
|2
|4
|6
|Украина
|1
|2
|2
|5
|7
|Венгрия
|1
|1
|1
|3
|8
|Болгария
|1
|0
|1
|2
|9
|Франция
|0
|3
|1
|4
|10
|Англия
|0
|2
|2
|4