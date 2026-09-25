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Сборная России по боксу выиграла медальный зачёт на ЧЕ, семь россиян завоевали золото

Сборная России по боксу выиграла медальный зачёт на ЧЕ, семь россиян завоевали золото
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Сегодня, 25 сентября, в болгарской Софии завершился чемпионат Европы по боксу, в рамках которого российская национальная команда выиграла общий медальный зачёт.

Россияне завоевали в общей сложности 14 медалей — семь золотых, пять серебряных и три бронзовых. Второе место в медальном зачёте заняла сборная Турции, члены которой смогли завоевать суммарно девять медалей (три золотых, одну серебряную, пять бронзовых). А тройку сильнейших замкнула национальная команда Азербайджана, представители которой отметились пятью медалями (двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми).

Медальный зачёт сборных на чемпионате Европы по боксу.

СтранаЗолотоСереброБронзаОбщее количество
1Россия75315
2Турция3159
3Азербайджан2125
4Сербия2114
5Ирландия2024
6Украина1225
7Венгрия1113
8Болгария1012
9Франция0314
10Англия0224
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