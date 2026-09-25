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21-летний Давид Суров завоевал золотую медаль на ЧЕ, победив боксёра из Англии

21-летний Давид Суров завоевал золотую медаль на ЧЕ, победив боксёра из Англии
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Сегодня, 25 сентября, в рамках заключительного дня чемпионата Европы по боксу, который проходит в болгарской Софии, 21-летний победитель чемпионата мира — 2025 по боксу в супертяжёлом весе россиянин Давид Суров победил представителя Англии Дамара Томаса. Их противостояние прошло в весовой категории свыше 90 кг. Таким образом, Давид завоевал золотую медаль турнира.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. Свыше 90 кг. Финал
25 сентября 2026, пятница. 21:20 МСК
Давид Суров
Окончено
Дамар Томас

Для российских боксёров данный турнир стал историческим, поскольку впервые наши спортсмены выступили под эгидой организации World Boxing, которой руководит Геннадий Головкин.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него, в которой отражает наиболее важные и существенные детали турнира.

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