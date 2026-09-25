15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC побрился налысо, чтобы уложиться в лимит весовой категории

Боец UFC побрился налысо, чтобы уложиться в лимит весовой категории
Комментарии

34-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Джон Кастанеда ради того, чтобы уложиться в лимит категории, сбрил волосы во время церемонии взвешивания.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Джон Кастанеда — Хейли Алатенг
27 сентября 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Джон Кастанеда
Не началось
Хейли Алатенг

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

После первой попытки Кастанеда показал на весах 61,92 кг. А после того, как Джон сбрил волосы налысо, он уложился в лимит категории, показав на весах 61,69 кг.

Американский боец имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, из которых семь были одержаны нокаутом, восемь поражений, а один поединок был признан ничьей. Джон Кастанеда дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в сентябре 2012 года.

Материалы по теме
Ван — следующая суперзвезда UFC. Вы больше не будете пропускать его бои
Ван — следующая суперзвезда UFC. Вы больше не будете пропускать его бои