Боец UFC побрился налысо, чтобы уложиться в лимит весовой категории

34-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Джон Кастанеда ради того, чтобы уложиться в лимит категории, сбрил волосы во время церемонии взвешивания.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

После первой попытки Кастанеда показал на весах 61,92 кг. А после того, как Джон сбрил волосы налысо, он уложился в лимит категории, показав на весах 61,69 кг.

Американский боец имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, из которых семь были одержаны нокаутом, восемь поражений, а один поединок был признан ничьей. Джон Кастанеда дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в сентябре 2012 года.