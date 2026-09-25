Пауло Коста подтвердил, что уже трижды отказался от боёв в UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста подтвердил, что уже несколько раз отказывался от участия в боях в лиге, требуя особые условия для выхода на поединок.

«Пять раундов в Дохе. Пять раундов в Абу-Даби с уведомлением за шесть дней. Пять раундов в Солт-Лейк-Сити. И каким-то образом у них у всех одна и та же акция: платишь за трёхраундовый бой – получаешь пятираундовый. Купи три – получи два бесплатно. Судя по всему, теперь Боррачинья превратился в акционное предложение», – написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Пауло имеет в своём профессиональном рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста побеждал таких топ-бойцов, как Йоэль Ромеро, Люк Рокхолд, Роман Копылов, Джонни Хендрикс и Азамат Мурзаканов. Пауло является бывшим чемпионом бразильской лиги Jungle Fight в среднем весе.