Волкановски объяснил, почему Топурия обвинил в жульничестве Гейджи

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски отверг обвинения испано-грузина Илии Топурии в жульничестве американца Джастина Гейджи. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, и завершилось победой Джастина техническим нокаутом. Таким образом, Хайлайт стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе.

«Я видел обсуждения, но глубоко в ситуацию не погружался. Поэтому мне сложно говорить, действительно ли там было что-то серьёзное. Если бы существовала возможность каким-то образом получить преимущество с помощью перчаток, думаю, такие вещи всё равно довольно быстро заметили бы. Я скорее склоняюсь к тому, что Илия просто играет в эту игру. Он всегда хорошо понимает, как привлечь внимание, как создать разговор вокруг боя и как использовать медийную сторону спорта. Возможно, вся эта история нужна ему ещё и для того, чтобы подогреть интерес к возможному реваншу. При этом я не думаю, что сам Илия считает перчатки настоящей причиной поражения», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале TheMacLife.