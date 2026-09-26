Волкановски предположил, как Топурия изменится в возможном реванше с Гейджи

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски поделился мнением насчёт потенциального реванша между испано-грузином Илией Топурией и действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.

«Мне кажется, он понимает, что в реванше нужно будет изменить сам подход к поединку. Джастин Гейджи провёл отличный бой и сделал именно то, что было необходимо. А вот Илия, на мой взгляд, выбрал не лучший план. Если они снова встретятся, я уверен, что он будет действовать осторожнее и совершенно иначе относиться к опасности, которую представляет Джастин. Потому что нельзя рассчитывать только на то, что ты обязательно закончишь бой нокаутом в первом раунде. Если этого не произошло, соперник всё ещё остаётся рядом, И ситуация может полностью измениться. И именно это мы увидели в том поединке», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале TheMacLife.