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Майкл Моралес: прошу о поединке с января, парни из топ-15 не хотят драться со мной

Майкл Моралес: прошу о поединке с января, парни из топ-15 не хотят драться со мной
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27-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес рассказал, что добивается от организации поединка ещё с января, однако до сих пор не получил предложения от руководства лиги.

«Мне уже не с кем драться, они [парни из топ-15] действительно не хотят драться. Я прошу бой с января. У меня не было травм, я вышел невредимым из боя с Шоном Брэди, просто жду своей возможности», — приводит слова Моралеса портал Ecuavisa.

Профессиональный рекорд эквадорского бойца составляет 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Свой дебютный поединок в качестве профи Майкл провёл в августе 2017 года

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