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«Он несёт дерьмо». Непобеждённый боец UFC заявил о желании сразиться с Иэном Гэрри

«Он несёт дерьмо». Непобеждённый боец UFC заявил о желании сразиться с Иэном Гэрри
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27-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес намекнул на желание провести поединок с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 77 кг ирландцем Иэном Гэрри.

«Сейчас несёт дерьмо Иэн Гэрри, которого я всегда просил [в соперники], и он только сейчас начинает понимать, что, раз уже проиграл чемпиону, теперь-то чувствует себя готовым ко всем остальным вызовам», — приводит слова Моралеса портал Ecuavisa.

Профессиональный рекорд эквадорского бойца составляет 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Свой дебютный поединок в качестве профи Майкл провёл в августе 2017 года

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