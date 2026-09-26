Появились подробности и дата возможного боя Ислама Махачева и Карлоса Пратеса в UFC

Бразильский боец UFC Карлос Пратес близок к поединку с россиянином Исламом Махачевым за чемпионский пояс в полусреднем весе. Как сообщает ESPN, стороны ориентируются на проведение боя в январе 2027 года.

По информации источника, Пратес уже получил информацию, что титульный бой планируется включить в один из первых турниров UFC в следующем году. Точное место проведения пока не определено.

Ранее бразилец публично заявлял о желании встретиться с Махачевым ещё до конца 2026 года. Однако, по данным ESPN, в переговорах был согласован другой вариант — провести поединок в январе.

Кроме того, Пратес договорился о существенном увеличении гонорара за бой. По сведениям источника, сумма превысит $ 1 млн.

У Махачева 29 побед и одно поражение в ММА. У Пратеса — 21 победа и шесть поражений.