«Трусливые ублюдки». Фьюри выступил со срочным заявлением о возможном срыве боя с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выступил с резким заявлением в социальных сетях, обратившись к Энтони Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну. Британец заявил, что они якобы пытаются отказаться от проведения потенциального поединка.

«Экстренная новость: Энтони Джошуа и Эдди Хирн пытаются выйти из этого боя. Они говорят, что теперь не будут драться. Это трусы. В основном всё связано с эго Эдди Хирна. Он придумывает миллион разных вещей и угрожает, что они не будут драться. Вы просто трусы. Эй Джей, соберись, ты трус с белым флагом.

Теперь мы возвращаемся домой. Я возвращаюсь домой. Цыганский король возвращается в Великобританию, чтобы разбить тебя на глазах у всех моих болельщиков в Уэльсе, ты жалкий бодибилдер. Теперь придумываешь миллион отговорок. А Турки Аль аш-Шейх тем временем ищет других настоящих мужчин, которые готовы выйти на бой в любой момент. Надеюсь, вы довольны, трусливые ублюдки. Я никогда ничего подобного не видел. Вы настоящие трусы, всё это в основном из-за эго Эдди Хирна. Какой же он придурок. Он лишил нас крупнейшего боя в истории бокса. Клоун», — заявил Фьюри.

Напомним, 24 сентября было объявлено, что Тайсон Фьюри сразится с Энтони Джошуа 11 декабря в Великобритании.