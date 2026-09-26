Стала известна причина возможного срыва боя Фьюри — Джошуа. В ситуации замешан Дана Уайт

Стала известна причина, которая может привести к срыву потенциального поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Манникс в Х.

По информации инсайдера, проблемой стало участие президента UFC Даны Уайта в организации боя. Несколько источников рассказали Манниксу, что Турки Аль аш-Шейх, который финансирует проведение поединка, хочет привлечь Уайта в качестве одного из промоутеров.

При этом Джошуа и его промоутер Эдди Хирн выступают против такого варианта. Как утверждает Манникс, у команды Джошуа есть контракт, согласно которому Zuffa не может участвовать в продвижении поединка.

«Бой находится под серьёзной угрозой срыва», — отметил журналист.

Ранее Фьюри выступил с резкой критикой Джошуа и Хирна в социальных сетях и обвинил их в попытке отказаться от проведения поединка.