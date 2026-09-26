Журналист сообщил, кто может заменить Джошуа в бою с Фьюри, а также возможный новый бой

Потенциальный бой между бывшими чемпионами мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может не состояться из-за возникших проблем. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер в Х со ссылкой на источники.

По информации журналиста, в случае отмены поединка организаторы рассматривают вариант с заменой главного боя. Одним из возможных сценариев может стать встреча бывшего абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда с Райаном Гарсией.

Позже Коппинджер сообщил ещё об одном возможном варианте. По его информации, в качестве альтернативы может рассматриваться бой Тайсона Фьюри с Давидом Бенавидесом.