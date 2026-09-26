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Гейджи: я выиграл в бою с Хабибом первый раунд. Побил бы ли его в реванше? Не могу сказать

Гейджи: я выиграл в бою с Хабибом первый раунд. Побил бы ли его в реванше? Не могу сказать
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37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи затруднился ответить, смог ли бы он одержать победу в реванше с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Их первый бой прошёл 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби и завершился в пользу Орла сабмишеном во втором раунде.

UFC 2020. UFC 254, Абу-Даби, ОАЭ
Хабиб Нурмагомедов (W) — Джастин Гейджи
24 октября 2020, суббота. 23:35 МСК
Хабиб Нурмагомедов
Окончено
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Джастин Гейджи

«Я выиграл первый раунд, и это забрало у меня всё. После этого мне было уже не победить. Смог ли бы я побить его в реванше? Не могу сказать», — приводит слова Гейджи аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.

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