«Он не сдался на табуретке». Джастин Гейджи — о поражении Илии Топурии в бою с ним

37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи отверг мнение, что испано-грузин Илия Топурия сдался ментально в бою с ним. Их противостояние возглавило турнир UFC White House — Freedom 250, который прошёл 15 июня в Вашингтоне, и завершилось победой Джастина техническим нокаутом.

«Илия не сдался на табуретке. Его тело было настолько истощено, что он больше не мог продолжать поединок. Это решение принял не он сам, а его тренеры — они там для того, чтобы защищать его интересы. Мои тренеры тоже рядом со мной в такие моменты, чтобы защитить меня», — приводит слова Гейджи аккаунт FightLuck в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.