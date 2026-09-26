Гейджи: если бы я мог, сразился бы с Царукяном до конца года, он следующий претендент

37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи подтвердил, что рассматривает второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна, представляющего Армению и Россию, в качестве своего следующего оппонента.

«Арман только что провёл крупный бой и эффектно завершил его, естественно, он у всех на уме, совершенно очевидно, что Царукян является следующим претендентом на титул. Если бы я смог выступить в этом году, мы бы сразились в конце года», — приводит слова Гейджи аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.