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Мовсар Евлоев ответил, при каком условии Пётр Ян снова победит Мераба Двалишвили

Мовсар Евлоев ответил, при каком условии Пётр Ян снова победит Мераба Двалишвили
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев назвал победителя в трилогии между чемпионом UFC в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.

«Думаю, да [Пётр фаворит]. Всё ещё будет зависеть от того, насколько сильным Мераб подойдёт. Глупо было бы его списывать. Я бы не акцентировал внимание, что Мераб где-то в борьбе (имеется в виду выступления в RAF. — Прим. «Чемпионата») не очень хорошо выглядел, потому что, может быть, он не очень серьёзно отнёсся к этому. К боям в UFC ты готовишься тщательно. А к схваткам по правилам вольной борьбы или к матчам по грэпплингу люди выходят и особо не боятся проиграть. Кому в трилогии даю больше шансов? Пете, но с условием, если он тоже хорошо подготовится к этому, как к заключительному бою», — сказал Евлоев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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