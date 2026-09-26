Джастин Гейджи рассказал, как Трамп помешал ему посмотреть бой Царукяна с Руффи

37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал, как президент США Дональд Трамп помешал ему посмотреть бой Армана Царукяна, представляющего Россию и Армению, с бразильцем Маурисио Руффи. Их противостояние стало соглавным событием турнира UFC 331, который прошёл 20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), и завершилось победой Бэтмена нокаутом в первом раунде.

«Как только прозвенел гонг, зазвонил мой телефон, я опускаю взгляд, а на другом конце провода Дональд Трамп, так что я принял вызов, мы проговорили где-то четыре минуты. Так что я пропустил почти весь первый раунд, поднимаю глаза и такой: «Как это у Армана глаз так разнесло?» — приводит слова Гейджи аккаунт FightLuck в социальной сети Х.