«Надо быть скромнее». Александр Шаблий ответил на дерзкий выпад Усмана Нурмагомедова

Бывший претендент на титул Bellator лёгком весе россиянин Александр Шаблий отреагировал на слова непобеждённого чемпиона PFL в категории до 70 кг соотечественника Усмана Нурмагомедова, который ранее, говоря о конкуренции в UFC, в частности, с Арманом Царукяном, задал риторический вопрос, спросив, видели ли его бой с Шаблием, намекая на то, что с лёгкостью выиграл тот поединок. Их противостояние прошло 8 сентября 2024 года и завершилось победой Усмана единогласным решением судей.

«Надо быть немного скромнее – это очень украшает. А то бывает, нас несёт на поворотах, а потом в бою получается казус. Что касается его и Армана, борьба Армана выше на голову. А так, если ты решил Армана или кого-то ещё впечатлить тем нашим поединком, то пересмотри его ещё раз и пойми, что лучше не надо. Скучный бой, с человеком не в оптимальной форме. Ни досрочной победы, ни сабмишена», — приводит слова Шаблия портал MMA.Metaratings.ru.

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