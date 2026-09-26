«Не нужно ждать от меня теплоты». Усман Нурмагомедов отреагировал на замечание Шаблия

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на слова бывшего соперника, а также экс-претендента на титул Bellator в категории до 70 кг соотечественника Александра Шаблия.

«Моя скромность на вас не распространяется. Я скромный с кем надо, а вы — мои соперники, так что не нужно ждать от меня теплоты в вашу сторону. Вы для меня соперники — на этом всё», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.